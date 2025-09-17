Milan, Bartesaghi e Torriani non andranno ai Mondiali Under 20

Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani, difensore e portiere classe 2005 del Milan, non prenderanno parte alla spedizione azzurra: il motivo
Dal 27 settembre al 19 ottobre prossimo, in Cile, si disputeranno i Mondiali Under 20 di calcio. L'Italia, allenata dal Commissario Tecnico Carmine Nunziata, inizierà la propria corsa iridata nel Girone D con Australia, Cuba e Argentina. Gli azzurri, però, secondo quanto riferito da Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', dovranno fare a meno, per questa spedizione sudamericana, di due giocatori del Milan.
Il Milan, infatti, così come altri club italiani, ha deciso di non dare disponibilità alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per la convocazione del difensore Davide Bartesaghi e del portiere Lorenzo Torriani, entrambi classe 2005. Con la rosa già corta e ulteriormente ridotta all'osso per via di qualche infortunio di troppo, Bartesaghi e Torriani resteranno alla corte di Massimiliano Allegri.