Post Milan-Bologna: Marcenaro fermato, Fabbri scende in Serie B

Dopo gli errori in Milan-Bologna l'arbitro Matteo Marcenaro verrà fermato per almeno un turno. Michael Fabbri, che era al VAR, invece, farà il quarto uomo in Serie B
Il post-partita di Milan-Bologna è stato costellato di commenti e critiche sull'operato di arbitro e VAR. Si tratta di critiche corrette, soprattutto per quanto riguardo la revoca del rigore a favore dei rossoneri nei minuti finali. Su Nkunku, appena entrato (e all'esordio con il Milan), probabilmente c'erano due rigori, addirittura. Se il primo non è stato ravvisato (la spinta di Lucumì), il secondo è stato fischiato da Marcenaro (il direttore di gara) e poi tolto dallo stesso in seguito alla revisione al VAR. Una decisione scorretta, confermata anche da Gabriele Gravina - presidente della FIGC - e dai vertici arbitrali. Come avviene in questi casi, l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha preso dei provvedimenti rispetto a questi errori. Lo si può dedurre andando a controllare all'interno delle designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A e di Serie B.

I provvedimenti dell'AIA post Milan-Bologna

Nelle designazioni arbitrali per il prossimo weekend, appunto, non appare il nome di Matteo Marcenaro. L'arbitro della sfida tra Milan e Bologna risulta così sospeso almeno per un turno.

Diversa, invece, la sorte per il VAR della sfida di domenica sera. Michael Fabbri, infatti, è stato designato come quarto uomo per la partita di Serie B tra Reggiana e Catanzaro.

