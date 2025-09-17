Umtiti abbandona il calcio a 31 anni: “Ho dato tutto me stesso. Non ho rimpianti”

Cresciuto tra le fila del Lione, nel 2016 si trasferisce al Barcellona per circa 25 milioni di euro. A causa di numerosi infortuni, però, nel 2022 saluta i Blaugrana dopo aver collezionato solamente 2 presenze in tutte le competizioni. Dopo la Spagna arriva il trasferimento in Italia: nell'agosto del 2022 si trasferisce alla corte del Lecce in prestito, con cui conquista la salvezza. Alla fine del prestito, il difensore fa ritorno al Lille da svincolato dove conclude la sua carriera calcistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA