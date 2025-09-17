Pianeta Milan
Umtiti abbandona il calcio a 31 anni: “Ho dato tutto me stesso. Non ho rimpianti”

In passato è stato accostato più e più volte al Milan, ma non è mai arrivato: all'età di 31 anni, Samuel Umtiti, lascia il calcio
In passato è stato accostato più e più volte al Milan, ma alla fine il suo trasferimento non si è mai concretizzato. All'età di 31 anni, Samuel Umtiti appende definitivamente le scarpette al chiodo, lasciando il calcio. Con un video pubblicato sui propri canali social, l'ormai ex difensore francese ha dichiarato:

Umtiti lascia il calcio: "E' arrivato il momento di salutarci"

"Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci. Ho dato tutto me stesso con passione e rimpianto niente. Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho potuto stare".

Cresciuto tra le fila del Lione, nel 2016 si trasferisce al Barcellona per circa 25 milioni di euro. A causa di numerosi infortuni, però, nel 2022 saluta i Blaugrana dopo aver collezionato solamente 2 presenze in tutte le competizioni. Dopo la Spagna arriva il trasferimento in Italia: nell'agosto del 2022 si trasferisce alla corte del Lecce in prestito, con cui conquista la salvezza. Alla fine del prestito, il difensore fa ritorno al Lille da svincolato dove conclude la sua carriera calcistica.

