Udinese-Milan: il bilancio è positivo, ma occhio alle sorprese - immagine 1
Una volta archiviata la terza giornata di Serie A, arriva subito un altro attesissimo appuntamento per il Milan: la sfida contro l'Udinese
Alessia Scataglini
Una volta archiviata la terza giornata di Serie A, con tutte le polemiche legate al mancato rigore concesso e al rosso di Allegri, arriva subito un altro attesissimo appuntamento per il Milan: la sfida contro l'Udinese in trasferta.

Udinese-Milan: i precedenti sorridono ai rossoneri

Tutti i match contro i bianconeri, come sappiamo e ricordiamo, non son stati particolarmente movimentati e ricchi di gol: la media, infatti, è di 2,22 reti a partita. C'e da segnalare, però, un episodio datato 2024 che recita un netto 4-0 inflitto dalla formazione rossonera ai danni dell'Udinese.

In trasferta, al Bluenergy Stadium, le due squadre si sono incrociate ben 50 volte, con un bilancio a favore del Milan: 18 vittorie per i rossoneri contro le 13 dell'Udinese, i pareggi, però, son stati ben 19. La sfida di sabato, perciò, si preannuncia molto interessante, con i rossoneri che vogliono continuare la loro striscia positiva in campionato, in modo da rimane attaccati il più possibile alla parte alta della classifica. Dall'altro lato, però troviamo un Udinese in cerca di punti preziosi, anche lei determinata a mostrare continuità.

