Udinese-Milan: il bilancio è positivo, ma occhio alle sorprese

In trasferta, al Bluenergy Stadium, le due squadre si sono incrociate ben 50 volte, con un bilancio a favore del Milan: 18 vittorie per i rossoneri contro le 13 dell'Udinese, i pareggi, però, son stati ben 19. La sfida di sabato, perciò, si preannuncia molto interessante, con i rossoneri che vogliono continuare la loro striscia positiva in campionato, in modo da rimane attaccati il più possibile alla parte alta della classifica. Dall'altro lato, però troviamo un Udinese in cerca di punti preziosi, anche lei determinata a mostrare continuità.
