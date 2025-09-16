Udinese-Milan: il bilancio è positivo, ma occhio alle sorprese

Una volta archiviata la terza giornata di Serie A , con tutte le polemiche legate al mancato rigore concesso e al rosso di Allegri, arriva subito un altro attesissimo appuntamento per il Milan : la sfida contro l'Udinese in trasferta.

Udinese-Milan: i precedenti sorridono ai rossoneri

Tutti i match contro i bianconeri, come sappiamo e ricordiamo, non son stati particolarmente movimentati e ricchi di gol: la media, infatti, è di 2,22 reti a partita. C'e da segnalare, però, un episodio datato 2024 che recita un netto 4-0 inflitto dalla formazione rossonera ai danni dell'Udinese.