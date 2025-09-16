Ex Milan, è ufficiale: Boban diventa presidente della Dinamo Zagabria

LA CARRIERA - Boban ha iniziato la sua carriera in Croazia, proprio alla Dinamo Zagabria, dove è rimasto fino al 1991 prima di trasferirsi alla corte del Bari. Da lì, il salto di qualità: nel 1992 arriva al Milan, dove rimase per ben 9 anni, (dal 1992 al 2001). Con il club rossonero ha vinto innumerevoli trofei: la Champions nel 1994 e ben quattro scudetti (93-94-96-99). Si trasferisce poi al Celta Vigo dove conclude la sua carriera. Dopo aver abbandonato il rettangolo verde però, la sua carriera è continuata ad essere nel mondo del calcio, dove ha ricoperto vari ruoli: è stato vicesegretario generale della Fifa dal 2016 al 2019, Chief Football Officer del Milan fino al marzo del 2020 e poi direttore sportivo della Uefa dal 2021 al 2024.