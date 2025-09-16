Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Tomori sta tornando? L'importanza di Saelemaekers. Pellegatti parla di rivoluzione. Rigore Nkunku, si muove Furlani. Il retroscena su Rabiot. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ecco la rivoluzione. Rigore Nkunku: si muove Furlani. Retroscena Rabiot
ULTIME MILAN NEWS
Milan, ecco la rivoluzione. Rigore Nkunku: si muove Furlani. Retroscena Rabiot
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan: oggi, 16 settembre 2025, fa parlare il rigore di Nkunku e non solo. Ecco le top news
© RIPRODUZIONE RISERVATA