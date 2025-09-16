Pianeta Milan
Campos su Donnarumma: “Eravamo obbligati a trovare soluzioni”

Luís Campos, football advisor del Paris-Saint-Germain, ha parlato della scelta di Donnarumma, ex Milan, di lasciare il club parigino
Una delle tantissime telenovele che hanno colpito il mondo del calcio quest'estate è stato, sicuramente, l'improvviso addio al PSG di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan dal 2013 al 2021, ed ora al servizio del Manchester City di Pep Guardiola. A spiegare la scelta del club francese, Campione d'Europa in carica, ai microfoni di RMC Sport, è stato Luís Campos, football advisor del Paris-Saint-Germain. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

“Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG. Per quel che riguarda Donnarumma, una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. Quando chiede uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell’attuale PSG.La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui“

