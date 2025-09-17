Pianeta Milan
Biasin: “Per molti il Milan un anno fa era più forte. Ma con Allegri …”

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per 'TMW', ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri anche in rapporto a quello visto l'anno scorso
Nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb', il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, si è soffermato anche sul momento del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria (1-0) conquistata domenica sera a 'San Siro' contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Un successo netto, firmato da Luka Modrić, al termine di una partita in cui il Diavolo ha colto ben 4 pali.

Biasin ha fatto un paragone tra il Milan di Allegri e quello che, nella passata stagione, era arrivato ottavo con in panchina Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. "Per molti il Milan un anno fa era potenzialmente più forte. Perché aveva Tijjani Reijnders, perché aveva Theo Hernández. E però ci si dimentica sempre che i “bravi giocatori” sono una cosa ma “le squadre” sono tutt’altro", ha spiegato il giornalista.

"Allegri sta costruendo una squadra e lo sta facendo secondo la sua idea di pragmatismo che funziona sempre e ancora di più con una rosa asciutta come quella dei rossoneri. Il resto lo sta mettendo il “decisionismo” del tecnico: mi avete portato Adrien Rabiot, uno dei miei prediletti? E io lo faccio giocare in tempo zero. Anche a costo di dover stravolgere qualche equilibrio", la chiosa di Biasin.

