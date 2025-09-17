Biasin: 'Per molti il Milan un anno fa era più forte. Ma con Allegri ...'

Biasin: "Milan, i bravi giocatori sono una cosa, le squadre tutt'altro"

Biasin ha fatto un paragone tra il Milan di Allegri e quello che, nella passata stagione, era arrivato ottavo con in panchina Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. "Per molti il Milan un anno fa era potenzialmente più forte. Perché aveva Tijjani Reijnders, perché aveva Theo Hernández. E però ci si dimentica sempre che i “bravi giocatori” sono una cosa ma “le squadre” sono tutt’altro", ha spiegato il giornalista.