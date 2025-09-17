Serie D, Milan Futuro-Leon: la diretta della partita | LIVE News

Mascheroni dribbla al limite dell'area di rigore del Milan Futuro e viene steso da Zukic. Punizione in zona pericolosa per il Leon

Alle ore 15:00 , allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), si disputerà Milan Futuro-Leon , il recupero della 1^ giornata della Serie D 2025-2026 . I rossoneri di Massimo Oddo e gli ospiti di Matteo Vullo arrivano all'appuntamento in differente posizione di classifica .

Nei match della seconda giornata, il Milan Futuro ha vinto in rimonta, 2-1, sul campo del Pavia con i gol di Simone Branca e Gioele Perina nel finale di gara. La Leon, invece, ha pareggiato in casa - 1-1 - contro la Virtus CiseranoBergamo.