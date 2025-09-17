Serie D, Milan Futuro-Leon: la diretta della partita | LIVE News

+++ SERIE D, MILAN FUTURO-LEON: LA DIRETTA LIVE +++
Serie D, Milan Futuro-Leon: occasione per Davighi | LIVE News
Secondo corner di fila per il Leon
Occasione per il Leon con Davighi sugli sviluppi della punizione dal limite.
Mascheroni dribbla al limite dell'area di rigore del Milan Futuro e viene steso da Zukic. Punizione in zona pericolosa per il Leon
Chaka Traore dribbla sulla fascia ma poi si trascina la palla sul fondo. Interessante tentativo del numero 11 del Milan Futuro
Tiro dalla distanza di Manuzzi. Buona parata di Bouyer
Brutto calcio d'angolo calciato da Hodzic. Occasione sprecata
Inizia Milan Futuro-Leon!
Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), si disputerà Milan Futuro-Leon, il recupero della 1^ giornata della Serie D 2025-2026. I rossoneri di Massimo Oddo e gli ospiti di Matteo Vullo arrivano all'appuntamento in differente posizione di classifica.
Nei match della seconda giornata, il Milan Futuro ha vinto in rimonta, 2-1, sul campo del Pavia con i gol di Simone Branca e Gioele Perina nel finale di gara. La Leon, invece, ha pareggiato in casa - 1-1 - contro la Virtus CiseranoBergamo.
Adesso, in Milan Futuro-Leon, che sarà arbitrata dal signor Francesco Ennio Gallo di Bologna, l'occasione - per entrambe le squadre - per dare concretamente l'assalto al vertice. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!
Ecco le formazioni ufficiali.
MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala, Sia; Balentien, Perina, Chaka Traore. Allenatore: Oddo.
LEON (4-3-1-2): Generali; Rossi, Davighi, Mascheroni, Guarino; Manuzzi, El Kadiri, Ferre, Pelle; Mascheroni, Bonseri. Allenatore: Vullo.
