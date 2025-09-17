Ex Milan, arrivato il primo gol ufficiale di Theo Hernandez all’Al-Hilal

Tolta la rete messa a segno nell'amichevole giocata contro il Mannheim, il gol arrivato nella giornata di ieri è stato il primo di Theo Hernandez da quando ha lasciato il Milan: un classico tiro all'angolino, suo solito, che ha bucato la porta. Con un post pubblicato sui propri social, il terzino francese ha scritto:
"Gol e vittoria! Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol ufficiale con questa maglia. Seconda partita e stiamo già spingendo forte... continuiamo così. Forza Al-Hilal!"
