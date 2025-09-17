Pianeta Milan
Ex Milan, arrivato il primo gol ufficiale di Theo Hernandez all’Al-Hilal

Sono ormai passati un paio di mesi da quando Theo Hernandez ha salutato il Milan: ecco il primo gol con l'Al-Hilal
Alessia Scataglini
Sono ormai passati un paio di mesi da quando Theo Hernandez ha salutato i colori rossoneri approdando in Arabia alla corte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dopo aver fatto il suo esordio con la maglia azzurra, arriva un altro traguardo per il terzino francese ex Milan.

Ex Milan, arrivato il primo gol di Theo Hernandez in Arabia!

Theo, infatti, nella gara contro l'Al-Duhail ha segnato il gol del 2-1 che ha permesso ai ragazzi di Inzaghi di trionfare, portando a casa i 3 punti. Con una splendida rimonta, Theo inizia a lasciare il segno anche in Oriente. Nella stessa partita, son stati tanti i volti noti scesi in campo. Tra le tante stelle che hanno giocato in Serie A, ci sono: Milinkovic Savic, arrivato nel 2023; Joao Cancelo (arrivato nel 2024); Krzysztof Piatek (ex Milan arrivato all'Al-Duhail nel 2025) e Luis Alberto (arrivato all'Al Duhail nel 2024) .

Tolta la rete messa a segno nell'amichevole giocata contro il Mannheim, il gol arrivato nella giornata di ieri è stato il primo di Theo Hernandez da quando ha lasciato il Milan: un classico tiro all'angolino, suo solito, che ha bucato la porta. Con un post pubblicato sui propri social, il terzino francese ha scritto:

"Gol e vittoria! Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol ufficiale con questa maglia. Seconda partita e stiamo già spingendo forte... continuiamo così. Forza Al-Hilal!"

Milan, Ambrosini: “Modric ama profondamente quello che fa”
Milan, Bartesaghi e Torriani non andranno ai Mondiali Under 20

