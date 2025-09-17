Ex Milan, arrivato il primo gol ufficiale di Theo Hernandez all’Al-Hilal

Sono ormai passati un paio di mesi da quando Theo Hernandez ha salutato il Milan: ecco il primo gol con l'Al-Hilal

Sono ormai passati un paio di mesi da quando Theo Hernandez ha salutato i colori rossoneri approdando in Arabia alla corte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dopo aver fatto il suo esordio con la maglia azzurra, arriva un altro traguardo per il terzino francese ex Milan .

Ex Milan, arrivato il primo gol di Theo Hernandez in Arabia!

Theo, infatti, nella gara contro l'Al-Duhail ha segnato il gol del 2-1 che ha permesso ai ragazzi di Inzaghi di trionfare, portando a casa i 3 punti. Con una splendida rimonta, Theo inizia a lasciare il segno anche in Oriente. Nella stessa partita, son stati tanti i volti noti scesi in campo. Tra le tante stelle che hanno giocato in Serie A, ci sono: Milinkovic Savic, arrivato nel 2023; Joao Cancelo (arrivato nel 2024); Krzysztof Piatek (ex Milan arrivato all'Al-Duhail nel 2025) e Luis Alberto (arrivato all'Al Duhail nel 2024) .