Pagelle Milan Futuro-Leon 2-2: Perina e Chaka Traorè i migliori

Si è disputata, nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), la partita Milan Futuro-Leon, recupero della 1^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoneri, affidati come nel finale dell'anno passato in Serie C alla conduzione tecnica di Massimo Oddo, hanno pareggio 2-2 contro la formazione brianzola. Dopo essere andati in vantaggio per 2-0, i rossoneri si sono fatti rimontare. Un grande peccato. La squadra, dopo il 2-0, sembrava essere in controllo. Il 2-1 di Davighi, però, ha fatto crollare i ragazzi di Oddo che hanno anche subito il pareggio quindici minuti dopo. In seguito al pareggio subito, il Milan Futuro non è riuscito a reagire e a portare a casa i tre punti.