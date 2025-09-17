Milan, tra infortuni e il futuro di San Siro. Scaroni fa promesse, mentre Pavlovic…

Oggi, mercoledì 17 settembre 2025, molti siti online e vari quotidiani, sia sportivi che non, hanno parlato ampiamente del Milan dopo la vittoria di Bologna (con polemiche annesse). Oltre al campionato, però, sono arrivate delle novità importantissime legate al futuro di San Siro. Dunque, ecco le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>>
