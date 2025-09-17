Pastore: “C’è una luce che brilla negli occhi dei tifosi del Milan”

"[...] Nel decennio 1995-2004 il Milan ha avuto 80 gol da giocatori che avevano vinto il Pallone d'Oro. Gente come Baggio, Rivaldo, Weah. Nel decennio successivo (2005-2014) più di 100: Kakà, Shevchenko, Ronaldo, Ronaldinho. Nel decennio 2015-2025 zero: il tracollo del Milan nasce anche da questa scomparsa di allure, di hype, di aura (come si suol dire). Ieri, 1: il gol lo ha fatto un quarantenne e che quarantenne. Luka Modric ci porta a scuola. Nel momento in cui il Milan perde Maignan e ha un momento di sbandamento, inizia a recuperare palloni e a dettare lui le regole. Poi avvia un'azione da basket, chiudendo dopo l'assist di Saelemakers".