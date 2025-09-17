Pianeta Milan
Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, si è espresso così sulla prestazione di Luka Modric in Milan-Bologna di domenica sera durante 'Fontana di Trevi', programma di Cronache di Spogliatoio
L'immensa classe di Luka Modric ha già illuminato San Siro. Alla terza presenza nello stadio del Milan, la seconda da titolare, il centrocampista croato ha sfornato una prestazione straordinaria. Il gol segnato - decisivo per l'1-0 finale - è stato solo la ciliegina sulla torta di una partita complessivamente grandiosa. Modric sembra già uno dei principali leader della squadra di Massimiliano Allegri. In proposito, Giuseppe Pastore si è espresso sul Pallone d'Oro 2018 e sulla sua importanza per il Milan. Il giornalista sportivo ne ha parlato a 'Fontana di Trevi', programma di Cronache di Spogliatoio. Di seguito, si riportano le sue parole.

Le parole di Pastore: "C'è una luce che brilla negli occhi dei tifosi del Milan. La vittoria del Milan sul Bologna è certamente importante e le sue proporzioni avrebbero potuto essere più ampie. Tuttavia, c'è una caratteristica della partita che colpisce al cuore".

"[...] Nel decennio 1995-2004 il Milan ha avuto 80 gol da giocatori che avevano vinto il Pallone d'Oro. Gente come Baggio, Rivaldo, Weah. Nel decennio successivo (2005-2014) più di 100: Kakà, Shevchenko, Ronaldo, Ronaldinho. Nel decennio 2015-2025 zero: il tracollo del Milan nasce anche da questa scomparsa di allure, di hype, di aura (come si suol dire). Ieri, 1: il gol lo ha fatto un quarantenne e che quarantenne. Luka Modric ci porta a scuola. Nel momento in cui il Milan perde Maignan e ha un momento di sbandamento, inizia a recuperare palloni e a dettare lui le regole. Poi avvia un'azione da basket, chiudendo dopo l'assist di Saelemakers".

