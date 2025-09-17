Supercoppa Italiana, ufficiali le date di semifinali e finale

Tramite il proprio profilo X, la Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali della Supercoppa Italiana di questa stagione, di cui il Milan sarà partecipe. Scopriamo insieme quali sono.
La scorsa stagione del Milan è stata disastrosa. La squadra non è riuscita a qualificarsi per nessuna delle coppe europee, classificandosi ottava in campionato, e ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna. L'unica nota positiva, e l'unico bel ricordo che i tifosi conserveranno della stagione 2024/25, è stata la vittoria della Supercoppa Italiana. Non si tratta di certo di un trofeo prestigioso, soprattutto in paragone ai tanti trofei importanti vinti dal club nel corso della sua storia, ma il modo in cui è stato vinto è speciale. Dopo il passaggio della semifinale contro la Juventus, i rossoneri di Conceicao - il quale era appena approdato sulla panchina rossonera dopo l'esonero di Fonseca - vinsero in finale nel derby contro l'Inter in rimonta. Una rimonta storica, che ha fatto impazzire di gioia i tifosi milanisti.
Anche quest'anno gli uomini di Allegri avranno la possibilità di riconquistare il medesimo trofeo. Ciò è dovuto al secondo posto in Coppa Italia. Chi parteciperà alla competizione, insieme ai rossoneri? Il Bologna, vincitore della Coppa Italia, il Napoli - vincitore dello Scudetto - e l'Inter, classificatasi seconda in Serie A. Il format è lo stesso dell'anno scorso ed è ormai in vigore da due stagioni. Ci saranno le due semifinali in gara secca e poi la finale. Tramite il proprio profilo X, la Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali della Supercoppa Italiana di questa stagione.