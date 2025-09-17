Tema stadio, Scaroni: “Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa”

La Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera. Ora la palla passa al consiglio. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky Sport del tema dello nuovo stadio del club rossonero in città. Ecco le sue parole
Nella giornata di oggi la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Ora l'iter per la cessione alle due squadre è stato dunque avviato. I prossimi passaggi riguardano la discussione di tale vendita in alcune commissioni e poi la decisione passerà nelle mani del Consiglio Comunale. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sport' in cui ha parlato del tema legato allo stadio. Di seguito, si riportano le sue parole.
Scaroni sul tema stadio
Le parole di Scaroni: "Non ho ancora letto la delibera sono tante pagine ma è un passo avanti di un percorso iniziato tanti anni fa e che è quasi arrivato alla fine".