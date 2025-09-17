Tema stadio, Scaroni: “Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa”

Nella giornata di oggi la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Ora l'iter per la cessione alle due squadre è stato dunque avviato. I prossimi passaggi riguardano la discussione di tale vendita in alcune commissioni e poi la decisione passerà nelle mani del Consiglio Comunale. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sport' in cui ha parlato del tema legato allo stadio. Di seguito, si riportano le sue parole.