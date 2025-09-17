Verso Udinese-Milan, il punto sugli infortunati: Maignan out, mentre Pavlovic….

Il serbo è rientrato parzialmente in gruppo, a differenza degli altri due compagni di squadra: non ha giocato la classica partitella di rito per pura precauzione ma, il suo recupero procede a gonfie vele. A Milanello, infatti, sperano di poterlo convocare per la trasferta di sabato.

Arrivano notizie anche sullo svizzero Ardon Jashari: il giovane centrocampista sta ancora svolgendo alcune terapia nel suo paese per recuperare al meglio all'infortunio che lo aveva colpito diverse settimane fa e rientrare, magari, per il derby contro l'inter, come si vociferava alcune settimane fa.