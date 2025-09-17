Pianeta Milan
INFORTUNI

Verso Udinese-Milan, il punto sugli infortunati: Maignan out, mentre Pavlovic….

Lettonia-Serbia, Pavlovic titolare insieme all’ex Milan Jovic
In vista della trasferta del Milan al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Udinese, ecco il punto sugli infortunati a Milanello
Alessia Scataglini
Archiviata la vittoria di Bologna, è ora di rimettersi al lavoro per preparare il prossimo incorno. Al Bluenergy Stadium di Udine, sabato 20 alle ore 20:45 andrà in scena Udinese-Milan, gara valida per la 4 giornata di Serie A. Arrivano degli aggiornamenti molto interessanti sulle condizioni degli infortunati.

Udinese-Milan: il punto sugli infortunati

Come riferito dal giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, non sono ancora rientrati in gruppo Mike Maignan e Rafael Leao: per loro continua il lavoro personalizzato fatto in orari distinti dal resto della squadra. Arrivano, invece, buone notizie per quanto riguarda la condizione fisica del centrale Strahinja Pavlovic.

Il serbo è rientrato parzialmente in gruppo, a differenza degli altri due compagni di squadra: non ha giocato la classica partitella di rito per pura precauzione ma, il suo recupero procede a gonfie vele. A Milanello, infatti, sperano di poterlo convocare per la trasferta di sabato.

Arrivano notizie anche sullo svizzero Ardon Jashari: il giovane centrocampista sta ancora svolgendo alcune terapia nel suo paese  per recuperare al meglio all'infortunio che lo aveva colpito diverse settimane fa e rientrare, magari, per il derby contro l'inter, come si vociferava alcune settimane fa.

