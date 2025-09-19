Ex Milan, Camarda in panchina in Lecce-Cagliari. Le formazioni ufficiali

Da tanto tempo si sente parlare di Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 è ancora molto giovane ma il suo trascorso nel settore giovanile rossonero ha colpito tutti gli addetti ai lavori. Per tale ragione, le aspettative su di lui sono molto alte. Attualmente il ragazzo è ancora di proprietà del Milan, che lo ha girato in prestito al Lecce. La formula del trasferimento è peculiare: diritto di riscatto a favore dei giallorossi e controriscatto in favore dei rossoneri. In questo modo in via Aldo Rossi hanno mantenuto il controllo del giocatore. L'idea alla base dell'operazione è condivisibile. Camarda, infatti, deve fare esperienza nella massima serie così da crescere, maturare ed eventualmente diventare l'attaccante del Milan del futuro. Oggi il ragazzo è impegnato con la sua nuova squadra nella quarta giornata di campionato contro il Cagliari. Inizialmente, però, le formazioni ufficiali non lo vedono partire titolare per la sfida. Vedremo se entrerà a gara in corso.