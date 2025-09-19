Ex Milan, da compagni ad avversari: l’incontro tra Theo Hernandez e Kessie

Theo Hernandez e Kessie rimarranno nel ricordo dei tifosi rossoneri come due dei protagonisti dell'ultimo scudetto vinto dal Milan, il diciannovesimo della storia del club. In effetti, entrambi, sotto la guida di Pioli, hanno disputato ottime stagioni. Ora entrambi non sono più giocatori rossoneri. Se il primo ha appena lasciato, accettando la corte dell'Al Hilal, il secondo è lontano da Milano da tempo. Anche lui, però, si trova in Arabia, dove dal 2023 indossa la maglia dell'Al Ahli. Nella giornata di oggi, Theo Hernandez e Kessie si sono sfidati in Saudi Pro League. Il match tra le due squadre è terminato in parità: 3-3. Il primo gol dell'Al Hilal l'ha siglato proprio l'ex numero 19 rossonero. A fine partita, c'è stato un bel momento tra i due. Nel tunnel degli spogliatoi, si sono salutati e abbracciati. Probabilmente hanno ricordato insieme i bei momenti trascorsi al Milan.