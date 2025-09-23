"Domenica sera, a 'San Siro', arriva proprio il Napoli e allora sarà quello l’istante in cui si capiranno molte cose della stagione che è appena cominciata - ha chiosato Sacchi sui rossoneri di Massimiliano Allegri -. Il Milan di Luka Modrić e di Adrien Rabiot, della difesa ben protetta e del centrocampo fluido, riuscirà a tenere testa a quella che, a mio avviso, è, per mentalità e per gioco, la squadra più europea della Serie A, e cioè il Napoli?", l'interrogativo di Sacchi.