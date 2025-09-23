Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Sacchi: “Milan? Va osservato contro squadre di alto livello”. Poi, un interrogativo

ULTIME MILAN NEWS

Sacchi: “Milan? Va osservato contro squadre di alto livello”. Poi, un interrogativo

Sacchi si interroga: 'Riuscirà il Milan di Modric e Rabiot a tenere testa al Napoli?'
Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri, guidati da Luka Modric e Adrien Rabiot, nel suo editoriale odierno per 'La Gazzetta dello Sport'. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, in un editoriale su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Napoli di Antonio Conte come favorita per vincere questo campionato. Le antagoniste? Per Sacchi, Juventus, lo stesso Milan, Roma e Inter, nonostante - al momento - non veda una vera e propria antagonista degli azzurri all'orizzonte.

Sacchi: "Milan, tre vittorie consecutive senza subire gol. Ora ..."

—  

Parlando del Milan, Sacchi ha scritto: "Dopo la sconfitta shock al debutto contro la Cremonese ha inanellato tre vittorie consecutive, e soprattutto non ha mai subito gol. Deve dare continuità al percorso e va osservato contro squadre di alto livello", l'osservazione del 'Profeta di Fusignano'. Giusta, se si pensa che, finora, dopo la Cremonese, il Diavolo ha affrontato in effetti Lecce, Bologna e Udinese. Sicuramente squadre alla sua portata.

LEGGI ANCHE

"Domenica arriva il Napoli e si capiranno molte cose della stagione"

—  

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, la probabile formazione rossonera: Allegri scioglie i dubbi in ogni reparto >>>

"Domenica sera, a 'San Siro', arriva proprio il Napoli e allora sarà quello l’istante in cui si capiranno molte cose della stagione che è appena cominciata - ha chiosato Sacchi sui rossoneri di Massimiliano Allegri -. Il Milan di Luka Modrić e di Adrien Rabiot, della difesa ben protetta e del centrocampo fluido, riuscirà a tenere testa a quella che, a mio avviso, è, per mentalità e per gioco, la squadra più europea della Serie A, e cioè il Napoli?", l'interrogativo di Sacchi.

Leggi anche
Milan-Lecce, Ricci titolare al posto di Modric. C’è un retroscena sul mercato estivo
Milan-Lecce, Allegri: “Non dobbiamo sottovalutarli. E non dobbiamo arrivare ai rigori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA