Milan, Rummenigge ricorda lo scontro con Baresi

Franco Baresi è un'autentica leggenda del Milan. L'ex difensore - che ora ricopre il ruolo di vicepresidente onorario - è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Con il Milan - unica squadra di club per cui ha militato e di cui è stato capitano per moltissimi anni - ha vinto tutto, diventando un simbolo dell'era Berlusconi. Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter, ha ricordato quanto fosse duro e difficile affrontarlo. Il tedesco, attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, è stato intervistato a pochi giorni dal compimento dei 70 anni. Di seguito, si riportano le sue parole su Baresi.