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HALL OF FAME AC MILAN: FRANCO BARESI

Franco Baresi vince lo Scudetto della stella, resta in Serie B e non ha mai voluto andar via. Una cosa del genere non può più succedere. Una maglia diventata seconda pelle (Adriano Galliani)

Campioni Rossoneri: Baresi Capitano e Leggenda del Milan

Difensore e, ha giocato perin rossonero (dal 1977 al 1997), di cui. Ha vinto, tra cui 3 Coppe dei Campioni. E' il secondo giocatore con più presenze in rossonero (Maldini è primo) ed è stato inserito per 7 volte tra i(nel 1989 fu secondo dietro Van Basten). Inserito nellae nella, è stato eletto dai tifosi "". Con la nazionale italiana ha vinto ile ha perso una finale nel 1994. Insomma, Franco Baresi è a tutti gli effetti una leggenda della storia del calcioDifensore centrale, altrimenti detto libero secondo i canoni del calcio sino agli anni ‘90, Franco Baresi si distingue per la personalità con cui dirige il pacchetto difensivo rossonero. Caratteristiche peculiari sono la velocità nei recuperi palla ed il tackle aggressivo oltre ad un’ottima visione di gioco abbinata ad una buona tecnica. Baresi non disdegna puntate offensive volte a scardinare le difese avversarie e si propone come discreto rigorista.

VIDEO - FRANCO BARESI: STORIA DI UN CAPITANO IMMORTALE

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Cosa fa oggi Franco Baresi?

Soprannomi Franco Baresi: dal Piscinin al Kaiser Franz

Vi daremo un milione per ogni centimetro di crescita in più oltre il metro e settanta.

L'Inter, il fratello Beppe e Regina Baresi

Devi crescere - gli dicono - magari torni il prossimo anno.

La carriera completa

Baresi nuovo simbolo di milanismo

Le due retrocessioni del Milan in B

Inizia l'Era Berlusconi al Milan

Con Capello in panchina

In Nazionale

Quando divenne capitano del Milan?

Il Milan ritira la maglia numero 6 di Baresi

Quante Champions ha vinto Baresi?

Premio Nazionale Carriera Esemplare Gaetano Scirea; (1994)

Inserito nella lista World Soccer dei “Migliori calciatori del XX secolo” (1999, 19. posizione)

Inserito nella lista IFFHS dei “Migliori calciatori del XX secolo” (2000, 33. posizione)

Onoreficenza di “Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana” (1991)

Inserito nel FIFA 100 (2004, classifica relativa ai più grandi calciatori viventi)

Eletto nella UEFA Golden Jubilee Poll, sondaggio online condotto dalla UEFA (2004, 17.posizione)

Fa parte nelle Leggende del calcio del Golden Foot (2012)

Inserito nella Hall of Fame del Calcio Italiano (2013, categoria Giocatore italiano)

L'Italia, USA 94, il rigore e le lacrime di Pasadena

Baresi, le controversie, la moglie e i problemi economici

«Macché appropriato - replica Baresi

L’inchiesta che riguardava Franco Baresi era una «costola» di quella in cui era implicata la moglie

Franco Baresi e la malattia

Il figlio di Baresi è... di Gullit? Solo una spiacevole leggenda

Mi hanno riportato tutto, sempre. Comprese le cose che Franco non mi diceva, gli striscioni allo stadio e i cori dei tifosi avversari. Speravo nel rispetto della maternità, soprattutto quando è stata sofferta come la mia