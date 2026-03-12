Saranno 30 i candidati che, da oggi, giovedì 12 marzo, si contenderanno i tre posti disponibili nella Classe del 2026. Il processo di selezione sarà guidato dai tifosi, che potranno esprimere la propria preferenza sulla piattaforma AC Milan e partecipare all’estrazione per vincere una maglia rossonera autografata. Nelle prime due settimane di votazione la lista iniziale sarà progressivamente ridotta fino a individuare otto finalisti, dai quali emergeranno i tre nuovi Membri Eletti. I vincitori saranno premiati in occasione di Milan-Juventus, partita di cui Emirates sarà Match Sponsor, e riceveranno l’esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker rossonero.