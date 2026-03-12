Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Seedorf e l’aneddoto con Allegri ai tempi del Milan: “Non siamo tutti uguali. Ho quattro figli e …”

ULTIME MILAN NEWS

Seedorf e l’aneddoto con Allegri ai tempi del Milan: “Non siamo tutti uguali. Ho quattro figli e …”

Seedorf e l'aneddoto con Allegri ai tempi del Milan: 'Non siamo tutti uguali. Ho quattro figli e ...'
Clarence Seedorf, ex fantasista del Milan, ha raccontato a 'Prime Video' un aneddoto relativo a Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto l'ex centrocampista olandese su uno scambio di vedute che ebbe con il tecnico tanti anni fa in rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera Clarence Seedorf, classe 1976, ex centrocampista del Milan per dieci stagioni, dal 2002 al 2012, si trovava allo stadio 'Santiago Bernabéu' di Madrid, in collegamento per conto di 'Prime Video', per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid di Álvaro Arbeloa e il Manchester City di Pep Guardiola.

Prima della partita, terminata poi 3-0 per i 'Blancos' grazie alla spettacolare tripletta di Federico Valverde, Seedorf - con gli ospiti in studio e con la giornalista Alessia Tarquinio insieme a lui inviata in Spagna, ha parlato della capacità dei vari allenatori di gestire gruppi formati da calciatori con diverse personalità. E l'ex numero 10 rossonero, a tal proposito, ha raccontato un aneddoto - con critica - per Massimiliano Allegri, che lo allenò al Milan per due stagioni (2010-2012).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan sfida la Juventus per il giocatore raccomandato da Klopp >>>

“C’è stata una cosa particolare con Allegri all’epoca, io gli ho chiesto di restare a Dubai per quattro giorni in più per il discorso dell’anca che avevo, il caldo faceva bene. Quando gliel’ho chiesto mi ha detto: “No, siamo tutti uguali e dobbiamo tornare”. No, non siamo tutti uguali! Io ho quattro figli e non posso gestirli in maniera uguale. Devo capire il carattere di uno ed il carattere dell’altro”, la convinzione di Seedorf.

Leggi anche
Milan, Florenzi compie 35 anni: gli auguri del club rossonero sui social
Milan, Biasin: “Allegri è uno dei migliori allenatori in circolazione da tanto tempo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA