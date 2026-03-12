“C’è stata una cosa particolare con Allegri all’epoca, io gli ho chiesto di restare a Dubai per quattro giorni in più per il discorso dell’anca che avevo, il caldo faceva bene. Quando gliel’ho chiesto mi ha detto: “No, siamo tutti uguali e dobbiamo tornare”. No, non siamo tutti uguali! Io ho quattro figli e non posso gestirli in maniera uguale. Devo capire il carattere di uno ed il carattere dell’altro”, la convinzione di Seedorf.