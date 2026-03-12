Clarence Seedorf, ex fantasista del Milan, ha raccontato a 'Prime Video' un aneddoto relativo a Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto l'ex centrocampista olandese su uno scambio di vedute che ebbe con il tecnico tanti anni fa in rossonero
Ieri sera Clarence Seedorf, classe 1976, ex centrocampista del Milan per dieci stagioni, dal 2002 al 2012, si trovava allo stadio 'Santiago Bernabéu' di Madrid, in collegamento per conto di 'Prime Video', per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid di Álvaro Arbeloa e il Manchester City di Pep Guardiola.
Prima della partita, terminata poi 3-0 per i 'Blancos' grazie alla spettacolare tripletta di Federico Valverde, Seedorf - con gli ospiti in studio e con la giornalista Alessia Tarquinio insieme a lui inviata in Spagna, ha parlato della capacità dei vari allenatori di gestire gruppi formati da calciatori con diverse personalità. E l'ex numero 10 rossonero, a tal proposito, ha raccontato un aneddoto - con critica - per Massimiliano Allegri, che lo allenò al Milan per due stagioni (2010-2012).