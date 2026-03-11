Milan, Biasin: 'Allegri conosce i punti deboli dei suoi avversari'

SU ALLEGRI: "Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni. Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real (è così)".