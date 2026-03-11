Milan, Biasin: 'Allegri conosce i punti deboli dei suoi avversari'

Pianeta Milan
Nel suo editoriale per 'TMW', Fabrizio Biasin ha commentato la 28ª giornata di Serie A, concentrandosi in particolare sulla vittoria del Milan nel derby contro l'Inter
Come ogni settimana, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della giornata di campionato appena conclusa nel suo editoriale per 'TMW'. Il giornalista di comprovata fede nerazzurra si è espresso sul derby Milan-Inter, sul presunto tocco di braccio di Ricci e sull'importanza di Massimiliano Allegri per i rossoneri. Di seguito, un estratto delle sue parole

SUL TOCCO DI RICCI: "Nella nota trasmissione dove gli arbitri assolvono loro stessi hanno detto “Ricci nel derby non ha commesso alcun fallo da rigore”. Ed è giusto ascoltare ed accettare quel che dicono. Perché non è che ti possono piacere solo quando ti danno ragione, gli arbitri. E, quindi, ok, tutto giusto".

SU ALLEGRI: "Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni. Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real (è così)".

