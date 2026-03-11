Milan Pedullà non ha dubbi: 'Furlani è un uomo solo al comando'

Pianeta Milan
Alfredo Pedullà, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, si è espresso sulla situazione societaria del Milan nel suo editoriale per 'Sportitalia'
Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione societaria in casa Milan e sulla posizione di Allegri nel suo ultimo editoriale per 'Sportitalia'. Il giornalista ha rivelato anche alcuni retroscena della trattativa che ha portato Rabiot in rossonero. Di seguito, un estratto delle sue parole.

"Ritrovato il Milan, Max ha avuto l’umiltà di ripartire da zero, senza particolari richieste e accettando la politica societaria. Furlani è un uomo solo al comando, il primo e l’ultimo a mettere bocca su qualsiasi decisione. Se dovessero chiedermi «ma su quale operazione di mercato Allegri è stato decisivo?», non avrei dubbi a rispondere Rabiot".

"Ricordate quella notte d’estate dello scorso agosto con sconfitta inaspettata all’esordio del Milan in campionato contro la Cremonese? Il giorno dopo Allegri si presenta in sede e dice, senza giri di parole, che Rabiot sarebbe stato un passaggio decisivo per migliorare le cose. Glielo prendono, forse perché terrorizzati da quell’impatto traumatico. Ma da quel momento Allegri non incide più nelle strategie, anche se sul campo le cose vanno benissimo e i 60 punti conquistati ne sono la più fedele testimonianza".

