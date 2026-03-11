Milan Pedullà non ha dubbi: 'Furlani è un uomo solo al comando'

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione societaria in casa Milan e sulla posizione di Allegri nel suo ultimo editoriale per 'Sportitalia'. Il giornalista ha rivelato anche alcuni retroscena della trattativa che ha portato Rabiot in rossonero. Di seguito, un estratto delle sue parole.

Milan, il commento di Pedullà

"Ritrovato il Milan, Max ha avuto l’umiltà di ripartire da zero, senza particolari richieste e accettando la politica societaria. Furlani è un uomo solo al comando, il primo e l’ultimo a mettere bocca su qualsiasi decisione. Se dovessero chiedermi «ma su quale operazione di mercato Allegri è stato decisivo?», non avrei dubbi a rispondere Rabiot".