Milan-Inter, Leao e il dribbling perduto: una tendenza preoccupante

Il gesto racconta anche qualcosa del percorso recente di Leao: da alcune stagioni il suo rendimento come dribblatore puro è in calo. Al netto di una condizione ancora non brillante del numero 10 rossonero, le richieste tattiche di Allegri e una posizione sempre più centrale lo portano a interpretare il gioco in modo diverso, privilegiando la gestione del possesso rispetto all’azione individuale.

L'uno contro uno sta diventando sempre più raro

Ma il caso del portoghese è anche il riflesso di una tendenza più ampia. In Serie A il dribbling è diventato meno centrale rispetto al passato. Il campionato resta organizzato e tatticamente evoluto, ma spesso fatica ad accendersi proprio perché sono sempre meno i giocatori capaci di rompere l’equilibrio con una giocata personale.