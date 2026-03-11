Ibra, così su Allegri. Joao Pedro e il Milan. Le ultime di mercato

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Le parole di Zlatan Ibrahimovic sull'attualità rossonera, il valore di De Winter e un retroscena legato a una stella del calcio mondiale. Non solo, anche il mercato protagonista. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA