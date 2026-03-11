Callegari pazzo di Modric: 'Bisogna portare i bambini allo stadio per lui'

Uno dei protagonisti della magica notte di domenica è stato Luka Modric. All'età di 40 anni, il croato ha giocato una partita perfetta, fatta di leadership, qualità e intelligenza tattica e ha condotto il Milan alla vittoria nel derby. La sua prestazione, ovviamente, non è passata inosservata, tanto che il giornalista di 'SportMediaset' Massimo Callegari è rimasto estasiato dalla sua gara. Ecco, di seguito, le sue parole durante l'ultima puntata di 'Sport Mediaset Monday Night'.