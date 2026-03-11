Callegari pazzo di Modric: 'Bisogna portare i bambini allo stadio per lui'

Pianeta Milan
Modric: derby da fenomeno. Callegari: "Bisogna portare i bambini allo stadio per far vedere come gioca"

Il giornalista di SportMediaset Massimo Callegari ha commentato la prestazione di Modric in Milan-Inter, sottolineando le sue grandi qualità. Ecco le sue parole
Uno dei protagonisti della magica notte di domenica è stato Luka Modric. All'età di 40 anni, il croato ha giocato una partita perfetta, fatta di leadership, qualità e intelligenza tattica e ha condotto il Milan alla vittoria nel derby. La sua prestazione, ovviamente, non è passata inosservata, tanto che il giornalista di 'SportMediaset' Massimo Callegari è rimasto estasiato dalla sua gara. Ecco, di seguito, le sue parole durante l'ultima puntata di 'Sport Mediaset Monday Night'.

Milan, le parole di Callegari sul derby di Modric

"Come tante altre volte in cui ho avuto la fortuna e il privilegio di vederlo dal vivo, Luka Modric mi ha rubato l'occhio. Credo che bisognerebbe portare le scuole calcio a san Siro a vedere la partita non del Milan ma di Luka Modric, osservare come si muove, come si smarca, come si svincola dagli avversari, come anticipa le traiettorie dei passaggi, come gioca il pallone, con la qualità del controllo sempre portato poi per effettuare il passaggio e mettere nella condizione migliore possibile il compagno per ricevere, per dare un segnale ai compagni, agli avversari e trascinare lo stadio".

Chelsea, Rosenior svela il segreto di Joao Pedro. Spoiler: c'è anche un pezzo di Milan

Callegari ha poi aggiunto: "Veramente ogni partita giocata con l'entusiasmo come se fosse la prima, con l'attenzione e con l'energia buttate in campo come se fosse l'ultima. È un esempio straordinario anche come muove il corpo da una parte all'altra per guardare tutte le posizioni, pensare già al passaggio. Veramente portate i bambini a vedere Modric allo stadio".

