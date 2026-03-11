Pianeta Milan
Milan, che fine ha fatto Silvano Vos? Il mistero attorno al talento preso dall’Ajax

Milan, da talento a oggetto misterioso: ecco che fine ha fatto Silvano Vos
Arrivato dall’Ajax nell’estate 2024 per circa 3 milioni, Vos doveva essere il leader del Milan Futuro: tra infortuni, mercato sfumato e dubbi sul suo atteggiamento è sparito dai radar
Redazione PM

Doveva essere uno dei volti più promettenti del progetto Milan Futuro. Invece, a poco più di un anno dal suo arrivo, Silvano Vos è praticamente sparito dai radar. Il centrocampista olandese, acquistato nell’estate 2024 dall’Ajax per circa 3 milioni di euro più bonus, portava con sé grandi aspettative. Oggi, però, la sua parabola in rossonero è diventata un piccolo caso.

Milan, che fine ha fatto Silvano Vos?

—  

Vos era stato immaginato come una colonna dell'Under 23, ma con il Milan Futuro ha collezionato appena 15 presenze. L’ultima risale al 2 marzo 2025, nella sconfitta per 2-1 contro il Legnago in Serie C. E pensare che l’inizio aveva fatto ben sperare: all’esordio contro il Carpi, l’allenatore emiliano Cristian Serpini lo aveva definito addirittura “fuori categoria”. Da quel momento, però, il suo impatto si è progressivamente spento fino al totale oblio.

Tra mercato sfumato e problemi fisici

—  

A settembre il centrocampista sembrava a un passo dall’addio. Il Losanna aveva avviato una trattativa per portarlo in Svizzera, ma l’accordo non è mai arrivato a causa delle divergenze sul prestito e sulla gestione dell’ingaggio. Da lì in poi la situazione si è complicata ulteriormente: stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com' Vos ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a tornare ad Amsterdam per curarsi, in accordo con il Milan.

Il classe 2005 è rientrato a Milanello solo a inizio anno e ora sta lavorando per ritrovare la forma. In casa rossonera cresce la delusione per un talento che, finora, non ha rispettato le aspettative tecniche e comportamentali. Il futuro però resta nelle sue mani: se dimostrerà la mentalità giusta, per lui potrebbero riaprirsi le porte del Milan Futuro e, chissà, anche quelle della prima squadra.

