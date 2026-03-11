Milan, da talento a oggetto misterioso: ecco che fine ha fatto Silvano Vos

Tra mercato sfumato e problemi fisici

A settembre il centrocampista sembrava a un passo dall’addio. Il Losanna aveva avviato una trattativa per portarlo in Svizzera, ma l’accordo non è mai arrivato a causa delle divergenze sul prestito e sulla gestione dell’ingaggio. Da lì in poi la situazione si è complicata ulteriormente: stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com' Vos ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a tornare ad Amsterdam per curarsi, in accordo con il Milan.