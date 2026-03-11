Milan, da talento a oggetto misterioso: ecco che fine ha fatto Silvano Vos

Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato…
Tra mercato sfumato e problemi fisici—
A settembre il centrocampista sembrava a un passo dall’addio. Il Losanna aveva avviato una trattativa per portarlo in Svizzera, ma l’accordo non è mai arrivato a causa delle divergenze sul prestito e sulla gestione dell’ingaggio. Da lì in poi la situazione si è complicata ulteriormente: stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com' Vos ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a tornare ad Amsterdam per curarsi, in accordo con il Milan.
Il classe 2005 è rientrato a Milanello solo a inizio anno e ora sta lavorando per ritrovare la forma. In casa rossonera cresce la delusione per un talento che, finora, non ha rispettato le aspettative tecniche e comportamentali. Il futuro però resta nelle sue mani: se dimostrerà la mentalità giusta, per lui potrebbero riaprirsi le porte del Milan Futuro e, chissà, anche quelle della prima squadra.
