Chelsea, le parole di Rosenior su Joao Pedro — "È vero che Joao mixa anima brasiliana e spirito italiano", le parole di Rosenior. "È un giocatore incredibile, è un onore allenarlo. Ed è un onore sapere che nella Nazionale del Brasile lo allena Carlo Ancelotti, che è uno dei miei eroi". Ma perché spirito italiano? Semplice: Joao Pedro, in carriera, è stato 'formato' da ben tre tecnici del nostro Paese nel suo cammino.

Dall'ottobre 2021 al gennaio 2022, quando giovanissimo militava già in Inghilterra e a Londra, ma nelle fila del Watford, lo ha allenato Sir Claudio Ranieri, l'uomo artefice del miracolo Leicester. Successivamente, nella stagione 2023-2024, una volta trasferitosi al Brighton, ha incrociato sulla propria strada Roberto De Zerbi, nell'annata della sua consacrazione a grandi livelli. Infine, giunto al Chelsea, nella prima parte di questa stagione è stato allenato da Enzo Maresca.

Affermatosi con De Zerbi, ora se lo gode Ancelotti: due ex Milan — Fa sorridere e, allo stesso tempo, rende orgogliosi pensare come - a conti fatti - in una parte del merito dell'esplosione di Joao Pedro a grandissimi livelli c'entri tanto anche il Milan. De Zerbi nasce, come calciatore, nel vivaio rossonero e, sebbene la sua carriera si sia sviluppata altrove, ha pur sempre il DNA milanista. E che dire di Ancelotti, il C.T. che, ora, se lo gode con la prestigiosa maglia della 'Seleção': cinque anni da calciatore nel Milan (1987-1992), poi otto da tecnico (2001-2009).

Chi meglio di Carlo può promuovere la scuola Milan ai suoi giovani adepti? E chissà che, tra una chiacchiera con De Zerbi e un caffè con il C.T. Ancelotti prima dei Mondiali, in Joao Pedro non divampi la voglia di Milan. In fin dei conti, il legame che c'è tra il Diavolo e i giocatori verdeoro potrà essersi un po' allentato negli ultimi anni, ma non si spezzerà mai. E più i attenti ricorderanno come Joao Pedro sia stato seguito dai rossoneri nel recente passato. Se sono rose, magari un giorno fioriranno.