Tomori è cresciuto, De Winter è cresciuto e Pavlovic è cresciuto. Il Milan li deve ancora proteggere ed è per questo che Allegri sceglie ancora il blocco basso, ma quando affronta squadre contro l'Inter che non hanno profondità, allora può anche rischiare di giocare con il baricentro un po' più alto. Quando all'Inter non permetti di uscire con il palleggio facile va in difficoltà"