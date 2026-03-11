Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Florenzi compie 35 anni: gli auguri del club rossonero sui social

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Florenzi compie 35 anni: gli auguri del club rossonero sui social

Milan, Florenzi compie 35 anni: gli Aguri del club rossonero sui social
Quest'oggi, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi compie oggi 35 anni: gli auguri via social del club rossonero...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Quest'oggi, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi compie oggi 35 anni. L'ex calciatore, con un lungo passato alla Roma e una 'breve' parentesi al Milan (dal 2021 al 2025), ha vinto con i rossoneri uno scudetto (quello del 2022 con Stefano Pioli sulla panchina) e una Supercoppa Italiana (battuta l'Inter in finale con Sergio Conceicao alla guida).

I numeri e gli auguri social

—  

In 4 stagioni con addosso la maglia del Diavolo, l'ex terzino ha totalizzato ben 77 presenze tra tutte le competizioni, con annessi 3 gol e 4 assist. In questa splendida giornata, il club di via Aldo Rossi ha voluto ricordare e festeggiare il proprio ex calciatore  utilizzando i propri profili social per fare gli auguri. Un messaggio breve ma intenso: "Buon compleanno, Spizzi! Enjoy your kings league career!"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato…

Il terzino, infatti, dopo essersi ritirato un anno fa dal calcio giocato, è approdato all'interno della Kings League, un format di tornei calcio a 7 ideato da Gerard Piquè, bandiera del Barcellona.

Leggi anche
Milan, Biasin: “Allegri è uno dei migliori allenatori in circolazione da tanto tempo”
Caressa non ha dubbi: “Con Allegri tutti i difensori sono migliorati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA