Quest'oggi, l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi compie oggi 35 anni. L'ex calciatore, con un lungo passato alla Roma e una 'breve' parentesi al Milan (dal 2021 al 2025), ha vinto con i rossoneri uno scudetto (quello del 2022 con Stefano Pioli sulla panchina) e una Supercoppa Italiana (battuta l'Inter in finale con Sergio Conceicao alla guida).

I numeri e gli auguri social

In 4 stagioni con addosso la maglia del Diavolo, l'ex terzino ha totalizzato ben 77 presenze tra tutte le competizioni, con annessi 3 gol e 4 assist. In questa splendida giornata, il club di via Aldo Rossi ha voluto ricordare e festeggiare il proprio ex calciatore utilizzando i propri profili social per fare gli auguri. Un messaggio breve ma intenso: "Buon compleanno, Spizzi! Enjoy your kings league career!"