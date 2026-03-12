Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono già pienamente operativi per la finestra estiva di calciomercato. Lo testimonia, per esempio, il blitz di Moncada con il Corinthians per assicurarsi il talento (classe 2006) brasiliano André: staremo a vedere cosa succederà. Ma si tratta solo di un esempio di come i dirigenti di Via Aldo Rossi non stiano con le mani in mano e che già a quattro mesi dalla riapertura ufficiale del mercato hanno le idee ben chiare su cosa fare e su come operare. PROSSIMA SCHEDA