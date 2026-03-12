Anche perché, opinione comune diffusa, il tecnico livornese - grande gestore di campioni - assomiglierebbe a Carlo Ancelotti, ultimo grande allenatore del Real Madrid, nel modo di dirigere una squadra. A questo proposito, però, è intervenuto Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, fornendo la propria opinione in merito al podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio'.
"Si pensa in questo caso ad Allegri come se fosse Ancelotti. Attenzione, sono diversi come allenatori. Intanto perché Allegri è quasi costretto a mandare in campo tutti insieme quei calciatori che il 'Bernabéu' pretende di vedere giocare. Un conto è gestire il gruppo, ed Allegri in questo è uno dei migliori al mondo, un conto è gestire l'ambiente", il parere di Pastore.
