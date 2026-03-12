Gila-Milan, dunque, fatta sicuramente? Per 'Tuttosport' no. Perché, testuali parole, "non è ancora chiaro chi assumerà il controllo delle operazioni per quanto riguarda il calciomercato che verrà". Insomma, il solito problema delle due anime di 'Casa Milan'. Da un lato, secondo il quotidiano torinese, troviamo l'amministratore delegato Giorgio Furlani che, con i suggerimenti del direttore tecnico e capo scout Geoffrey Moncada, ha condotto per esempio in prima persona le operazioni per Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) e André (Corinthians), la prima naufragata e la seconda in stand-by.