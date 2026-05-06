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Van Basten: “Il Milan non è più quello di una volta. Ora a Milano l’Inter comanda e non mi piace”

Marco van Basten, ex attaccante AC Milan, a 'San Siro' nel giorno delle celebrazioni per i 125 anni del club rossonero
Marco van Basten, ex attaccante del Milan negli anni Ottanta e Novanta, ha parlato con il giornalista sportivo e tifoso rossonero Carlo Pellegatti in occasione della presentazione del libro di quest'ultimo a Milano. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Marco van Basten è uno dei giocatori del Milan che, sicuramente, ha lasciato un segno indelebile tra i tifosi rossoneri di età attualmente compresa tra i 35 e i 45 anni. Arrivò in rossonero nell'estate del 1987, proveniente dall'Ajax, rimase al Milan fino al 1995, anno del suo ritiro - a due anni di distanza dalla sua ultima partita ufficiale - per un problema alla caviglia mai risolto, neanche con vari interventi chirurgici.

In appena sei stagioni, però, 'Il Cigno di Utrecht' si è preso un posto nella storia dei più grandi del club rossonero: 201 partite, 125 gol, 14 trofei (4 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali) con la squadra allenata da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi. È stato uno dei simboli del Milan di quel periodo, che mixava l'ossatura italiana dei Franco Baresi e Paolo Maldini con la tecnica degli olandesi: insieme a MvB, c'erano come si ricorderà anche Frank Rijkaard e Ruud Gullit.

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In questi giorni, van Basten è stato a Milano, in occasione della presentazione del libro '50 partite, infinite emozioni. Il Milan', del giornalista sportivo e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, che l'ex attaccante conosce da tantissimi anni. In questa circostanza, van Basten ha rilasciato qualche dichiarazione al canale 'YouTube' dello stesso Pellegatti: "Se seguo il Milan e se lo vedo un po' in difficoltà? Eh si, ma anche qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo, ma è lo stesso per il Milan", ha dichiarato candidamente van Basten.

"Anche il Milan non è più quello di una volta e io spero che anche loro saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace", ha chiosato l'ex numero 9 rossonero, che dimostra, quindi, anche a distanza di oltre trent'anni dal suo addio al Diavolo, di tenerci ancora tanto ai colori del Milan ed alle sorti della squadra. Soprattutto in un periodo dove, spesso, a festeggiare, sono gli 'odiati cugini'.

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