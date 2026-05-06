Rivoluzione Milan: Allegri ne cambia tre a centrocampo. Spunta l’intreccio clamoroso per il ritorno di Tonali
Van Basten: "Tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo: ma è lo stesso per il Milan"—
In questi giorni, van Basten è stato a Milano, in occasione della presentazione del libro '50 partite, infinite emozioni. Il Milan', del giornalista sportivo e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, che l'ex attaccante conosce da tantissimi anni. In questa circostanza, van Basten ha rilasciato qualche dichiarazione al canale 'YouTube' dello stesso Pellegatti: "Se seguo il Milan e se lo vedo un po' in difficoltà? Eh si, ma anche qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo, ma è lo stesso per il Milan", ha dichiarato candidamente van Basten.
"Anche il Milan non è più quello di una volta e io spero che anche loro saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace", ha chiosato l'ex numero 9 rossonero, che dimostra, quindi, anche a distanza di oltre trent'anni dal suo addio al Diavolo, di tenerci ancora tanto ai colori del Milan ed alle sorti della squadra. Soprattutto in un periodo dove, spesso, a festeggiare, sono gli 'odiati cugini'.
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