Van Basten: "Tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo: ma è lo stesso per il Milan"

In questi giorni, van Basten è stato a Milano, in occasione della presentazione del libro '50 partite, infinite emozioni. Il Milan', del giornalista sportivo e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, che l'ex attaccante conosce da tantissimi anni. In questa circostanza, van Basten ha rilasciato qualche dichiarazione al canale 'YouTube' dello stesso Pellegatti: "Se seguo il Milan e se lo vedo un po' in difficoltà? Eh si, ma anche qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo, ma è lo stesso per il Milan", ha dichiarato candidamente van Basten.