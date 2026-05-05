Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, ha partecipato ad un incontro organizzato da 'Il Sole 24 Ore', in sostituzione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Durante il "Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale", il dirigente rossonero ha parlato a lungo delle strategie economiche del Diavolo. Di seguito, un passaggio del suo intervento in cui chiarisce quali siano le principali linee di ricavo del club e quale sia il piano per riportarlo sui livelli a cui i tifosi sono abituati.