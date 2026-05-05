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Cocirio (CFO Milan): “Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi. Ecco quali”

Paolo Scaroni e Gerry Cardinale (AC Milan)
Stefano Cocirio così sul piano economico del Milan: le parole del Chief Financial Officer del club all'evento organizzato da 'Il Sole 24 Ore'
Redazione PM

Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, ha partecipato ad un incontro organizzato da 'Il Sole 24 Ore', in sostituzione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Durante il "Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale", il dirigente rossonero ha parlato a lungo delle strategie economiche del Diavolo. Di seguito, un passaggio del suo intervento in cui chiarisce quali siano le principali linee di ricavo del club e quale sia il piano per riportarlo sui livelli a cui i tifosi sono abituati.

Cocirio: «Lo stadio del Milan è glorioso, ma non più in linea con i tempi»

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“Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Parliamo dallo stadio: noi abbiamo uno stadio che è glorioso ma non più in linea con i tempi …”.

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