Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, ha partecipato ad un incontro organizzato da 'Il Sole 24 Ore', in sostituzione dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Durante il "Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale", il dirigente rossonero ha parlato a lungo delle strategie economiche del Diavolo. Di seguito, un passaggio del suo intervento in cui chiarisce quali siano le principali linee di ricavo del club e quale sia il piano per riportarlo sui livelli a cui i tifosi sono abituati.
PIANETAMILAN news milan interviste Cocirio (CFO Milan): “Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi. Ecco quali”
INTERVISTE
Cocirio (CFO Milan): “Abbiamo tre linee di ricavo da far crescere per tornare competitivi. Ecco quali”
Stefano Cocirio così sul piano economico del Milan: le parole del Chief Financial Officer del club all'evento organizzato da 'Il Sole 24 Ore'
Cocirio: «Lo stadio del Milan è glorioso, ma non più in linea con i tempi»—
“Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Parliamo dallo stadio: noi abbiamo uno stadio che è glorioso ma non più in linea con i tempi …”.
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