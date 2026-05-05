Le promesse non mantenute di Furlani

"Nel nostro club analizziamo costantemente le strategie e i modelli più idonei per garantire che il Milan possa continuare a progredire dentro e fuori dal campo, per competere con le squadre leader d’Europa". Disse il Ceo rossonero a 'La Gazzetta dello Sport' proprio dopo l'addio di Maldini e il cambio strategico del Milan di Cardinale. "Il primo fondamentale elemento, lo ripeto sempre è, e rimarrà, il calcio". Eppure il campo ha parlato chiaro: il Milan non vince lo Scudetto dal 2021-22 e, ogni estate, rischia di perdere un big importante della squadra. Prima Tonali, poi Reijnders e Theo Hernández, ora Leão è in bilico. "La nostra priorità ora è consolidare e rafforzare i progressi compiuti negli ultimi anni, in tutte le componenti del club. La nostra ambizione non è cambiata, anzi si è fortificata: essere competitivi ai vertici del calcio europeo". Parole sempre di Furlani. Eppure, del Milan di Maldini e Pioli, nella formazione titolare di Allegri, ne sono rimasti pochi: Maignan in porta, Tomori e Gabbia in difesa. Saelemaekers e Leão in attacco. Una rivoluzione e non un consolidamento. Oltre ai mancati titoli, ci sono tutti gli investimenti sul mercato che non hanno pagato: 170,00 milioni nel 2025-26, 139,00 milioni nel 2024-25, 132,68 nel 2023-24. 441 milioni di euro investiti in tre stagioni, con il Diavolo che non ha vinto nulla, oltre alla Supercoppa Italiana della scorsa stagione (dati transfermarkt). Per fare un confronto importante, l'Inter che ha vinto due Scudetti in questi anni ed è arrivata due volte in finale di Champions League in queste stagioni, nello stesso periodo ha speso sul mercato 250 milioni di euro, molti meno rispetto al Milan. Qualificazione in Champions League o meno, il Milan di RedBird e Furlani deve riflettere su questi dati e sulle mancate vittorie se vuole davvero riportare il Diavolo a 'essere competitivi ai vertici del calcio europeo'.