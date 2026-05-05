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Crisi Milan, girone di ritorno da incubo e l’attacco non segna da due mesi

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Se prendiamo in esame soltanto il girone di ritorno del campionato di Serie A in corso, il Milan di Massimiliano Allegri faticherebbe ad entrare in Conference League. Il crollo è testimoniato da questi freddi ed implacabili numeri
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri è terzo in classifica in Serie A, con 67 punti in 35 giornate e sta lottando per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Il suo girone di ritorno, però, è davvero un incubo e se prendessimo in esame soltanto i risultati dalla 20esima giornata in poi, il Diavolo di Allegri sarebbe nono in graduatoria!

Nel girone di ritorno del campionato, infatti, il Milan ha totalizzato appena 25 punti in 16 giornate, perdendone per strada, dunque, ben 23. I rossoneri ne hanno fatti 12 meno dell'Inter, 6 meno del Napoli, 4 di Juventus e Como, 3 della Roma, 2 dell'Atalanta, uno di Sassuolo e Lazio.

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Il Milan di Allegri, - prendendo in esame la graduatoria del solo girone di ritorno - ad oggi sarebbe nono in classifica, con Genoa, Fiorentina (24), Parma (23) e Udinese (22) virtualmente ad una 'gara di distanza'. Questo perché tutto sembrava andare bene fino all'8 marzo, alla vittoria (1-0) nel derby contro l'Inter firmata da un gol di Pervis Estupiñán. I rossoneri erano in piena corsa per il titolo a quel punto della stagione.

Da lì, appena 7 punti in 7 giornate e in 5 di queste il Milan non ha segnato. Il problema del gol sta diventando pesante, perché nel girone di ritorno il Diavolo ha fatto appena 16 gol in 16 partite. Soltanto Bologna, Cremonese, Cagliari, Parma, Lecce, Verona e Pisa hanno fatto peggio. Più in generale, colpisce la crisi degli attaccanti: Santiago Giménez non ha mai segnato, Christian Pulisic non va in gol da dicembre 2025, Niclas Füllkrug da metà gennaio, Christopher Nkunku da inizio febbraio e Rafael Leão da inizio marzo. Ardua così fare punti Champions.

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