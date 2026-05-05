Il Milan di Allegri, - prendendo in esame la graduatoria del solo girone di ritorno - ad oggi sarebbe nono in classifica, con Genoa, Fiorentina (24), Parma (23) e Udinese (22) virtualmente ad una 'gara di distanza'. Questo perché tutto sembrava andare bene fino all' 8 marzo , alla vittoria ( 1-0 ) nel derby contro l' Inter firmata da un gol di Pervis Estupiñán . I rossoneri erano in piena corsa per il titolo a quel punto della stagione.

Da lì, appena 7 punti in 7 giornate e in 5 di queste il Milan non ha segnato. Il problema del gol sta diventando pesante, perché nel girone di ritorno il Diavolo ha fatto appena 16 gol in 16 partite. Soltanto Bologna, Cremonese, Cagliari, Parma, Lecce, Verona e Pisa hanno fatto peggio. Più in generale, colpisce la crisi degli attaccanti: Santiago Giménez non ha mai segnato, Christian Pulisic non va in gol da dicembre 2025, Niclas Füllkrug da metà gennaio, Christopher Nkunku da inizio febbraio e Rafael Leão da inizio marzo. Ardua così fare punti Champions.