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Milan, oggi si rivede Modric: tornerà a Milanello dopo l’operazione. Scossa per il gruppo?

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Luka Modric, centrocampista del Milan, si è operato per la frattura dello zigomo dopo la gara contro la Juventus. Oggi tornerà a Milanello per riprendere gli allenamenti. Non potrà giocare, ma sarà importante per il gruppo squadra
Daniele Triolo Redattore 

La testata di Manuel Locatelli ha messo fuori causa, come ormai noto, Luka Modric per il resto della stagione del Milan. Il giorno dopo la partita di 'San Siro' contro la Juventus, infatti, il centrocampista croato - classe 1985 - si è operato per la frattura dello zigomo sinistro e, dopo la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, salterà anche i match contro Atalanta, Genoa (in trasferta) e Cagliari.

Ad ogni modo, oggi pomeriggio - alla ripresa degli allenamenti del Milan a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da mister Massimiliano Allegri - al centro sportivo dei rossoneri ci sarà anche Modric. Purtroppo non per allenarsi con Mike Maignan e compagni: svolgerà delle sedute personalizzate di allenamento.

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La sua presenza, però, potrà rappresentare una scossa - anche e soprattutto a livello morale, per il gruppo, atteso da un match, quello contro la 'Dea' di Raffaele Palladino a 'San Siro', che il Diavolo non potrà permettersi di fallire. Tre punti ad ogni costo e con l'aiuto 'fuori campo' del Pallone d'Oro 2018 potrebbe essere un compito leggermente più semplice.

Modric, in realtà, spererebbe di tornare in campo per l'ultima di campionato contro il Cagliari, in casa, magari con una mascherina protettiva. Fare delle previsioni in tal senso, oggi, però, sembra alquanto azzardato.

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