Luka Modric, centrocampista del Milan, si è operato per la frattura dello zigomo dopo la gara contro la Juventus. Oggi tornerà a Milanello per riprendere gli allenamenti. Non potrà giocare, ma sarà importante per il gruppo squadra

La testata di Manuel Locatelli ha messo fuori causa, come ormai noto, Luka Modric per il resto della stagione del Milan. Il giorno dopo la partita di 'San Siro' contro la Juventus, infatti, il centrocampista croato - classe 1985 - si è operato per la frattura dello zigomo sinistro e, dopo la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo, salterà anche i match contro Atalanta, Genoa (in trasferta) e Cagliari.