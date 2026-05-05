Cardinale e Furlani, ora basta! Il grido di dolore di Confalonieri e Paolo Berlusconi è un pugno in pancia
La sua presenza, però, potrà rappresentare una scossa - anche e soprattutto a livello morale, per il gruppo, atteso da un match, quello contro la 'Dea' di Raffaele Palladino a 'San Siro', che il Diavolo non potrà permettersi di fallire. Tre punti ad ogni costo e con l'aiuto 'fuori campo' del Pallone d'Oro 2018 potrebbe essere un compito leggermente più semplice.
Modric, in realtà, spererebbe di tornare in campo per l'ultima di campionato contro il Cagliari, in casa, magari con una mascherina protettiva. Fare delle previsioni in tal senso, oggi, però, sembra alquanto azzardato.
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