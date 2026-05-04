Nella giornata di oggi si è parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri: i rossoneri, nel pomeriggio di ieri, hanno perso 2-0 contro il Sassuolo di Grosso, complicandosi ancora di più il cammino per approdare nella nuova edizione della Champions League. Oltre al campionato, però, si è parlato moltissimo di calciomercato, con un nuovo nome in difesa che potrebbe far felici diversi tifosi rossoneri. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2026