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Milan, Cruciani: “Spaccatura tra Tare ed altri dirigenti”. E Zazzaroni: “Sono Furlani e Moncada”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, con il direttore sportivo Igli Tare e con l'amministratore delegato Giorgio Furlani
Il Milan è stato uno degli argomenti del "Numer1 Podcast': Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni hanno parlato del direttore sportivo rossonero Igli Tare, che avrebbe rotto con alcuni dirigenti del club di Via Aldo Rossi. La ricostruzione
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo un'ottima prima parte di stagione, si è incartato sul più bello. È stato in lotta per lo Scudetto con l'Inter fino a metà marzo, poi è crollato. La crisi di gioco e di risultati degli ultimi due mesi sta pregiudicando anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo, dal punto di vista economico, che la società considera basilare per il futuro. Le radici di questa crisi, però, affondano nell'ultimo calciomercato invernale, quando il tecnico Allegri aveva chiesto al club di rinforzargli l'organico, prendendogli 2-3 giocatori che avessero potuto dare un contributo importante nel testa a testa con i nerazzurri.

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In particolare, Allegri avrebbe voluto un difensore (che non è arrivato) e un forte attaccante: il Diavolo gli ha preso soltanto Niclas Füllkrug, calciatore apparso evidentemente sul viale del tramonto, poiché arrivato gratis e soltanto in sostituzione dell'allora infortunato Santiago Giménez.

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, è intervenuto nel corso dell'ultima puntata di 'Numer1 Podcast', con i colleghi Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni, ricordando proprio come tra Allegri e il direttore sportivo Igli Tare e il resto della dirigenza non vi sia stata uniformità di vedute.

"Se Allegri porta a casa il risultato ha del miracoloso"

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“Non lo dico per difendere Allegri, hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che Allegri non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome”, ha detto Cruciani. A quel punto è subentrato Zazzaroni, che ha rimarcato: “Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, lo dico io”.

“Lo dici tu - ha quindi chiosato Cruciani -. Se quest’uomo riesce a portare a casa il risultato finale che è quello che è sempre stato l’obiettivo, ha del miracoloso”. E come dargli torto.

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