Cruciani e Zazzaroni, rivelazioni sul Milan: Tare ai ferri corti con i dirigenti? — In particolare, Allegri avrebbe voluto un difensore (che non è arrivato) e un forte attaccante: il Diavolo gli ha preso soltanto Niclas Füllkrug, calciatore apparso evidentemente sul viale del tramonto, poiché arrivato gratis e soltanto in sostituzione dell'allora infortunato Santiago Giménez.

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, è intervenuto nel corso dell'ultima puntata di 'Numer1 Podcast', con i colleghi Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni, ricordando proprio come tra Allegri e il direttore sportivo Igli Tare e il resto della dirigenza non vi sia stata uniformità di vedute.

"Se Allegri porta a casa il risultato ha del miracoloso" — “Non lo dico per difendere Allegri, hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che Allegri non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome”, ha detto Cruciani. A quel punto è subentrato Zazzaroni, che ha rimarcato: “Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, lo dico io”.

“Lo dici tu - ha quindi chiosato Cruciani -. Se quest’uomo riesce a portare a casa il risultato finale che è quello che è sempre stato l’obiettivo, ha del miracoloso”. E come dargli torto.