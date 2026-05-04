Il calciatore, infatti, può vantare di aver scritto una piccola pagina di' storia della Premier League: l'ex rossonero, con 8 gol in 'bacheca', è il miglior marcatore svizzero in una sola stagione di campionato. A ringraziare il calciatore è stato anche l'allenatore Daniel Farke: «L’impatto di Noah Okafor è stato eccellente, ancora una volta»
Considerazioni—
Or ala domanda, però, sorge spontanea: il Milan ha davvero sfruttato al meglio tutto il potenziale del giovane? Era davvero adatto al nostro tipo di campionato? Al servizio del Leeds o svizzero sta dimostrando forte personalità e tanta continuità, cose che al Milan sono venute a mancare.
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