Al Leeds tutti sono estasiati: che giocatore è diventato Noah Okafor? I gol e la nuova pagina di storia scritta in Premier League

Al Leeds tutti sono estasiati: che giocatore è diventato Noah Okafor? L'ex calciatore rossonero si sa, ha sempre avuto tantissima tecnica, ma al Milan, purtroppo, non ha reso come previsto. Una questione di minutaggio? Può essere, ma il Milan non ha tempo di aspettare.