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Ex Milan, la rinascita di Okafor: lo svizzero trascina il Leeds

Ex Milan, la rinascita di Okafor: lo svizzero trascina il Leeds - immagine 1
Al Leeds tutti sono estasiati: che giocatore è diventato Noah Okafor? I gol e la nuova pagina di storia scritta in Premier League
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Al Leeds tutti sono estasiati: che giocatore è diventato Noah Okafor? L'ex calciatore rossonero si sa, ha sempre avuto tantissima tecnica, ma al Milan, purtroppo, non ha reso come previsto. Una questione di minutaggio? Può essere, ma il Milan non ha tempo di aspettare.

Milan, che giocatore è diventato Okafor?

Dopo il prestito al Napoli, lo svizzero torna al Milan e, successivamente, passa a titolo definitivo al Leeds United per 19 milioni di euro più 2 di bonus: questo è il momento della sua rinascita. Il classe 2000, infatti, è diventato un titolare inamovibile, e la salvezza della squadra è ormai certa dopo la vittoria contro il Burnley.

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Il calciatore, infatti, può vantare di aver scritto una piccola pagina di' storia della Premier League: l'ex rossonero, con 8 gol in 'bacheca', è il miglior marcatore svizzero  in una sola stagione di campionato. A ringraziare il calciatore è stato anche l'allenatore Daniel Farke: «L’impatto di Noah Okafor è stato eccellente, ancora una volta»

Considerazioni

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Or ala domanda, però, sorge spontanea: il Milan ha davvero sfruttato al meglio tutto il potenziale del giovane? Era davvero adatto al nostro tipo di campionato? Al servizio del Leeds o svizzero sta dimostrando forte personalità e tanta continuità, cose che al Milan sono venute a mancare.

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