Leão errore grave e dati che preoccupano — Anche Leão continua con la sua stagione di netta difficoltà: contro il Sassuolo un errore che non è pedonabile viste la carenza di gol dell'attacco rossonero. Questi i suoi numeri: un solo tiro, di cui zero in porta. Solo 21 tocchi e 9 possessi persi, con zero dribbling tentati (dati Sofascore). Numeri preoccupanti per un giocatore con il talento del portoghese che non riesce a dare una sferzata vera al suo 2026. L'ultimo gol in Serie A di Rafa è di inizio marzo contro la Cremonese.

Il Milan si congratula con l'Inter e scatena l'inferno — L'Inter ha vinto lo Scudetto e il Milan si è congratulato con i cugini scatenando il putiferio dei tifosi nei commenti. Ecco il post originale.

Noi di Pianeta Milan abbiamo raccolto solo alcuno esempi (leggi qui), con il tema centrale chiaro: il tifoso rossonero vuole vincere. Il tifoso è stanco di sentire parlare di obiettivi, di bilanci, di fattore economico. Il tifoso vuole alzare trofei che sono nel sangue e nel DNA del Milan (7 Champions League e 19 Scudetti vinti).

Sassuolo-Milan, gli errori di Allegri — Tre i gravi errori di Massimiliano Allegri in Sassuolo-Milan 2-0: numero uno, l'atteggiamento. Il suo Milan è entrato in campo senza avere l'urgenza di vincere una partita che sarebbe stata cruciale per qualificarsi in Champions League. Numero due: il mancato cambio di Tomori, prima che arrivasse il secondo giallo e il rosso che sembravano davvero inevitabili. Terzo: il cambio Athekame-Nkunku. Via la punta per un terzino. Dato un segnale sbagliato alla squadra, che infatti ha subito subito il 2-0 del Sassuolo.