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Milan, le Top News del mattino: il flop di Jashari, l’astinenza di Leão e i 3 gravi errori di Allegri

Milan, le Top News del mattino: gli errori di Allegri e i dati preoccupanti di Jashari e Leão
Le Top News sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, lunedì 4 maggio 2026: tantissime notizie sulla sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le nostra analisi più interessanti
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sassuolo-Milan preoccupa i tifosi rossoneri e non solo: la sconfitta per 2-0 lascia la certezza matematica di giocare la Champions League il prossimo anno a 6 punti. La Roma può accorciare a meno 3 vincendo questa sera contro la Fiorentina. Noi di Pianeta Milan, abbiamo analizzato la prestazione del Diavolo: tre errori importanti di Allegri. Leão fatica e compie un grave errore. Jashari ancora non pronto per prendere il posto di Modrić. Il tifoso rossonero è stufo. Ecco le top news del 4 maggio 2026.

Jashari, altra prestazione deludente

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La sconfitta contro il Sassuolo lascia inevitabili strascichi e partiamo da Ardon Jashari, autore di una prestazione del tutto insufficiente nella sua prima partita al posto di Modrić infortunato. Solo venti passaggi completati nelle metà campo del Sassuolo, con zero tiri tentati in tutta la partita. 55 tocchi per Jashari, con zero dribbling tentati e la bellezza di nove possessi persi, tra cui quello che ha portato al gol di Berardi nel primo tempo. 6 duelli vinti e due scivolate riuscite (dati da Sofascore).

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Leão errore grave e dati che preoccupano

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Anche Leão continua con la sua stagione di netta difficoltà: contro il Sassuolo un errore che non è pedonabile viste la carenza di gol dell'attacco rossonero. Questi i suoi numeri: un solo tiro, di cui zero in porta. Solo 21 tocchi e 9 possessi persi, con zero dribbling tentati (dati Sofascore). Numeri preoccupanti per un giocatore con il talento del portoghese che non riesce a dare una sferzata vera al suo 2026. L'ultimo gol in Serie A di Rafa è di inizio marzo contro la Cremonese.

Il Milan si congratula con l'Inter e scatena l'inferno

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L'Inter ha vinto lo Scudetto e il Milan si è congratulato con i cugini scatenando il putiferio dei tifosi nei commenti. Ecco il post originale.

Noi di Pianeta Milan abbiamo raccolto solo alcuno esempi (leggi qui), con il tema centrale chiaro: il tifoso rossonero vuole vincere. Il tifoso è stanco di sentire parlare di obiettivi, di bilanci, di fattore economico. Il tifoso vuole alzare trofei che sono nel sangue e nel DNA del Milan (7 Champions League e 19 Scudetti vinti).

Sassuolo-Milan, gli errori di Allegri

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Tre i gravi errori di Massimiliano Allegri in Sassuolo-Milan 2-0: numero uno, l'atteggiamento. Il suo Milan è entrato in campo senza avere l'urgenza di vincere una partita che sarebbe stata cruciale per qualificarsi in Champions League. Numero due: il mancato cambio di Tomori, prima che arrivasse il secondo giallo e il rosso che sembravano davvero inevitabili. Terzo: il cambio Athekame-Nkunku. Via la punta per un terzino. Dato un segnale sbagliato alla squadra, che infatti ha subito subito il 2-0 del Sassuolo.

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