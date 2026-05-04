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Biasin: “Sicuri che al Milan la proprietà sia delusa? Se arrivare tra le prime quattro è il tuo obiettivo …”

Giorgio Furlani, amministratore delegato AC Milan, con Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario del club rossonero
Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ieri sera negli studi di 'Pressing' - trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset ' - per festeggiare il 21esimo Scudetto della sua Inter, ha anche parlato di Milan e della sua proprietà. Le sue...
Daniele Triolo Redattore 

Battendo per 2-0 il Parma a 'San Siro' grazie ad un gol per tempo di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, l'Inter di Cristian Chivu ha toccato quota 82 punti in classifica in Serie A e ha vinto aritmeticamente il 21esimo Scudetto della sua storia, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato, per aver staccato di 12 lunghezze il Napoli.

Il Milan è stato in corsa per il titolo fino a marzo; poi la sconfitta in casa della Lazio ha fatto crollare le certezze rossonere. Da lì in avanti, infatti, il Diavolo si è sgretolato, perdendo anche contro lo stesso Napoli, Udinese e ieri pomeriggio contro il Sassuolo. Ora, per la squadra di Massimiliano Allegri, è in dubbio persino la qualificazione alla Champions League, che sembrava praticamente scontata.

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Fabrizio Biasin, giornalista tifoso dell'Inter, è intervenuto ieri sera in diretta a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', per festeggiare lo Scudetto dei nerazzurri ma, al contempo, ha anche avuto modo di parlare del Milan. Sottolineando un aspetto importante che, secondo lui, al momento è quello che fa la differenza tra le due compagini di Milano.

"L'anno scorso l'Inter non ha vinto nulla e vive una stagione del genere come una delusione perché non ha vinto. Io non so se la proprietà del Milan sia delusa per il secondo o terzo posto della squadra rossonera o se quello è l'obiettivo. E' questo che fa la differenza. Se tu sei deluso allora curi il tuo problema, se invece pensi che arrivare tra le prime quattro sia il tuo obiettivo non curi mai i tuoi problemi", la stoccata di Biasin al Diavolo. E il grande 'problema' è che non ci sembra sia tanto distante dalla realtà.

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