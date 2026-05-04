Fabrizio Biasin , giornalista tifoso dell'Inter, è intervenuto ieri sera in diretta a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', per festeggiare lo Scudetto dei nerazzurri ma, al contempo, ha anche avuto modo di parlare del Milan. Sottolineando un aspetto importante che, secondo lui, al momento è quello che fa la differenza tra le due compagini di Milano .

"L'anno scorso l'Inter non ha vinto nulla e vive una stagione del genere come una delusione perché non ha vinto. Io non so se la proprietà del Milan sia delusa per il secondo o terzo posto della squadra rossonera o se quello è l'obiettivo. E' questo che fa la differenza. Se tu sei deluso allora curi il tuo problema, se invece pensi che arrivare tra le prime quattro sia il tuo obiettivo non curi mai i tuoi problemi", la stoccata di Biasin al Diavolo. E il grande 'problema' è che non ci sembra sia tanto distante dalla realtà.