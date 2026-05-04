Allegri, così non va! Analisi Sassuolo-Milan 2-0: siamo senza attacco

Un'altra sconfitta pesante e brutta, Sassuolo-Milan 2-0, in un periodo nero dei rossoneri di Massimiliano Allegri, che pare in netta difficoltà. La squadra non risponde più, c'è una regressione chiarissima e le difficoltà sono palesi. Non c'è più ordine, non c'è più organizzazione, manca la testa. Fikayo Tomori non ha solo fatto una prova orrenda per il rosso, ma anche per le scelte. "Quando prendi due gialli così in 24 minuti è perché non ci sei con la testa", dice Mattia Pellé, il nostro match analyst. Poi c'è il solito problema attacco, perché ieri il Milan fa ancora fatica a creare. Mancano le transizioni, mancano le letture giuste, manca soprattutto la prima punta. E allora la richiesta nasce spontanea, dalle prossime torni un centravanti. Nel video qui sotto, sul nostro canale YouTube, l'analisi tattica: lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate!