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Sabatini: “Milan, tifo per 90′ dinanzi una prestazione imbarazzante. Per me i giocatori …”

I tifosi rossoneri al 'Mapei Stadium' durante Sassuolo-Milan di Serie A
Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato a 'Pressing' di Sassuolo-Milan 2-0 di ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' e dei fischi dei tifosi rossoneri al termine della partita persa a Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Ennesima, brutta prova del Milan di Massimiliano Allegri da due mesi a questa parte. Il Diavolo, ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, è crollato - 0-2 - sotto i colpi del Sassuolo di Fabio Grosso. Neroverdi a segno ad inizio del primo e del secondo tempo con Domenico Berardi (5') e Armand Laurienté (47'). Nel mezzo, l'espulsione di Fikayo Tomori (24') a rendere nera la domenica del Diavolo.

I tifosi del Milan, accorsi in massa da Milano nella vicina Reggio, hanno tifato e supportato Mike Maignan e compagni dal primo all'ultimo minuto, senza fermarsi un attimo. Al fischio finale dell'arbitro Fabio Maresca di Napoli, però, dal settore ospiti sono partite valanghe di fischi all'indirizzo dei rossoneri. Tanto che Maignan - cogliendo l'invito esplicito degli ultras - ha suggerito ai compagni di andare direttamente negli spogliatoi senza passare a salutare i propri sostenitori.

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Sandro Sabatini, giornalista sportivo, è intervenuto ieri sera a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', e, alla domanda del conduttore Alberto Brandi sull'eventualità che qualcosa si sia rotto tra il Milan e i suoi tifosi, ha risposto quanto segue. "Il Milan un paio di sabati fa aveva 5mila tifosi a Milanello, quindi c'era entusiasmo. E contro il Sassuolo è stato accompagnato dal tifo dei tifosi per 90' dinanzi ad una prestazione imbarazzante. Per me i giocatori non dovrebbero mai andare sotto la curva a ringraziare per degli insulti. C'era una parte di squadra che voleva andare e Maignan, da capitano, ha detto a tutti di andare negli spogliatoi".

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