Sandro Sabatini, giornalista sportivo, è intervenuto ieri sera a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti 'Mediaset', e, alla domanda del conduttore Alberto Brandi sull'eventualità che qualcosa si sia rotto tra il Milan e i suoi tifosi, ha risposto quanto segue. "Il Milan un paio di sabati fa aveva 5mila tifosi a Milanello, quindi c'era entusiasmo. E contro il Sassuolo è stato accompagnato dal tifo dei tifosi per 90' dinanzi ad una prestazione imbarazzante. Per me i giocatori non dovrebbero mai andare sotto la curva a ringraziare per degli insulti. C'era una parte di squadra che voleva andare e Maignan, da capitano, ha detto a tutti di andare negli spogliatoi".