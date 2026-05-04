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SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, ecco perché Maignan ha invitato i rossoneri a non andare dai tifosi

Mike Maignan, portiere AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Al termine di Sassuolo-Milan, il portiere e capitano rossonero Mike Maignan ha indirizzato i compagni di squadra verso gli spogliatoi del 'Mapei Stadium' e non sotto il settore dello stadio occupato dai tifosi milanisti. Ecco il motivo
Daniele Triolo Redattore 

Ieri pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso - 0-2 - contro l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso, che ha demolito i rossoneri grazie alle reti di Domenico Berardi al 5' di Armand Laurienté al 47'. Nulla da fare per il Diavolo, stordito sin da subito e per giunta anche in dieci uomini dal 24' per l'espulsione di Fikayo Tomori.

Per tutta la partita i rossoneri non sono riusciti a reagire, nonostante l'incessante tifo dei suoi tifosi, giunti in massa da Milano nella vicina Reggio per supportare Mike Maignan e compagni. Questo fino al fischio finale, quando dal settore ospiti si sono alzati fischi assordanti all'indirizzo dell'ennesima, brutta prova del Milan nell'ultimo periodo.

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Ha fatto scalpore la scelta di Maignan, portiere e capitano rossonero, di consigliare ai suoi compagni di squadra di ritirarsi subito negli spogliatoi, al fischio finale della partita, senza andare a ringraziare i tifosi nel settore ospiti per il loro supporto per tutta la durata del match. Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, ci sarebbe un motivo alla base del gesto di Maignan.

Il numero 16 del Milan avrebbe semplicemente dato seguito all'invito degli stessi ultras milanisti. Infatti, il cuore pulsante della tifoseria rossonera, durante i fischi, avrebbe chiesto - a gesti - ai giocatori di non avvicinarsi al loro ospite. Maignan, recepito il messaggio, avrebbe fatto subito fatto intendere alla squadra come non tirasse buona aria. Il saluto ai sostenitori, si spera, arriverà in un momento un po' più felice.

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