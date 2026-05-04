Sassuolo-Milan 2-0, la richiesta dei tifosi e la scelta di Maignan—
Ha fatto scalpore la scelta di Maignan, portiere e capitano rossonero, di consigliare ai suoi compagni di squadra di ritirarsi subito negli spogliatoi, al fischio finale della partita, senza andare a ringraziare i tifosi nel settore ospiti per il loro supporto per tutta la durata del match. Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, ci sarebbe un motivo alla base del gesto di Maignan.
Il numero 16 del Milan avrebbe semplicemente dato seguito all'invito degli stessi ultras milanisti. Infatti, il cuore pulsante della tifoseria rossonera, durante i fischi, avrebbe chiesto - a gesti - ai giocatori di non avvicinarsi al loro ospite. Maignan, recepito il messaggio, avrebbe fatto subito fatto intendere alla squadra come non tirasse buona aria. Il saluto ai sostenitori, si spera, arriverà in un momento un po' più felice.
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