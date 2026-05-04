Al termine di Sassuolo-Milan, il portiere e capitano rossonero Mike Maignan ha indirizzato i compagni di squadra verso gli spogliatoi del 'Mapei Stadium' e non sotto il settore dello stadio occupato dai tifosi milanisti. Ecco il motivo

Daniele Triolo Redattore 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 09:44)

Ieri pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso - 0-2 - contro l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso, che ha demolito i rossoneri grazie alle reti di Domenico Berardi al 5' di Armand Laurienté al 47'. Nulla da fare per il Diavolo, stordito sin da subito e per giunta anche in dieci uomini dal 24' per l'espulsione di Fikayo Tomori.

Per tutta la partita i rossoneri non sono riusciti a reagire, nonostante l'incessante tifo dei suoi tifosi, giunti in massa da Milano nella vicina Reggio per supportare Mike Maignan e compagni. Questo fino al fischio finale, quando dal settore ospiti si sono alzati fischi assordanti all'indirizzo dell'ennesima, brutta prova del Milan nell'ultimo periodo.