Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Il confronto con il passato recente—
Ancora più significativo è il rendimento complessivo nel girone di ritorno. Fino alla 35ª giornata, il Milan 2025/26 ha raccolto 25 punti. Un bottino inferiore rispetto ai 27 conquistati nella scorsa stagione da Sergio Conceição, arrivato a gennaio e poi esonerato dopo l’ottavo posto finale.
Il dato assume maggiore peso se confrontato con le annate precedenti. Solo nel 2022/2023, con Pioli in panchina, il Milan aveva fatto peggio nel ritorno, fermandosi a 23 punti. In tutte le altre stagioni recenti il rendimento era stato superiore.
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