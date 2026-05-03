La sconfitta al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo, nella 35ª giornata di Serie A 2025/2026, conferma il momento complicato del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo una flessione evidente, iniziata dopo il derby e mai...

La sconfitta al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, nella 35ª giornata di Serie A 2025/2026, conferma il momento complicato del Milan . La squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo una flessione evidente, iniziata dopo il derby e mai realmente superata, che rischia di compromettere quanto costruito fino a gennaio.

I numeri delle ultime cinque partite descrivono una crisi profonda: una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con appena un gol segnato e sei subiti. Dati che fotografano un gruppo in difficoltà sia nella produzione offensiva sia nella tenuta difensiva. La squadra appare meno brillante, meno incisiva e più vulnerabile.