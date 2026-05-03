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Milan, un girone di ritorno da dimenticare: Allegri peggio di Conceição

AC Milan, Massimiliano Allegri e Sergio Conceicao
La sconfitta al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo, nella 35ª giornata di Serie A 2025/2026, conferma il momento complicato del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo una flessione evidente, iniziata dopo il derby e mai...
Redazione PM

La sconfitta al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, nella 35ª giornata di Serie A 2025/2026, conferma il momento complicato del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo una flessione evidente, iniziata dopo il derby e mai realmente superata, che rischia di compromettere quanto costruito fino a gennaio.

I numeri delle ultime cinque partite descrivono una crisi profonda: una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con appena un gol segnato e sei subiti. Dati che fotografano un gruppo in difficoltà sia nella produzione offensiva sia nella tenuta difensiva. La squadra appare meno brillante, meno incisiva e più vulnerabile.

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Il confronto con il passato recente

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Ancora più significativo è il rendimento complessivo nel girone di ritorno. Fino alla 35ª giornata, il Milan 2025/26 ha raccolto 25 punti. Un bottino inferiore rispetto ai 27 conquistati nella scorsa stagione da Sergio Conceição, arrivato a gennaio e poi esonerato dopo l’ottavo posto finale.

Il dato assume maggiore peso se confrontato con le annate precedenti. Solo nel 2022/2023, con Pioli in panchina, il Milan aveva fatto peggio nel ritorno, fermandosi a 23 punti. In tutte le altre stagioni recenti il rendimento era stato superiore.

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