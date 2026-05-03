La sua partita contro il Monza — Schierato dal tecnico Giovanni Renna nel ruolo di mediano, Vincent ha agito da fulcro del centrocampo. Ha toccato molti palloni, cercando di dare ritmo alla manovra e alternando giocate semplici a qualche verticalizzazione interessante.

La sua prestazione è stata ordinata: buona gestione del possesso, attenzione nella fase di filtro e capacità di leggere le situazioni di gioco. Dopo 60 minuti è stato sostituito da Petrone, chiudendo un debutto positivo per personalità e applicazione.

Chi è Vincent Ibrahimovic — Classe 2008, Vincent è un centrocampista che interpreta il ruolo di play davanti alla difesa, in una posizione molto diversa rispetto a quella del padre. Abbina qualità tecnica e sostanza, con una visione di gioco che gli permette di costruire l’azione in modo razionale e rapido nelle transizioni.

Il suo nome era già finito sotto i riflettori per un gol alla Juventus nel 2023 e uno al Venezia nel 2024 con l’Under 16 rossonera, sotto gli occhi di papà Zlatan. Ora arriva il primo passo con la Primavera: un debutto che non fa altro che confermare la sua crescita.