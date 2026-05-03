Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
La sua partita contro il Monza—
Schierato dal tecnico Giovanni Renna nel ruolo di mediano, Vincent ha agito da fulcro del centrocampo. Ha toccato molti palloni, cercando di dare ritmo alla manovra e alternando giocate semplici a qualche verticalizzazione interessante.
La sua prestazione è stata ordinata: buona gestione del possesso, attenzione nella fase di filtro e capacità di leggere le situazioni di gioco. Dopo 60 minuti è stato sostituito da Petrone, chiudendo un debutto positivo per personalità e applicazione.
Chi è Vincent Ibrahimovic—
Classe 2008, Vincent è un centrocampista che interpreta il ruolo di play davanti alla difesa, in una posizione molto diversa rispetto a quella del padre. Abbina qualità tecnica e sostanza, con una visione di gioco che gli permette di costruire l’azione in modo razionale e rapido nelle transizioni.
Il suo nome era già finito sotto i riflettori per un gol alla Juventus nel 2023 e uno al Venezia nel 2024 con l’Under 16 rossonera, sotto gli occhi di papà Zlatan. Ora arriva il primo passo con la Primavera: un debutto che non fa altro che confermare la sua crescita.
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