PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il secondo figlio di Ibrahimovic esordisce con il Milan Primavera: ecco com’è andato il debutto di Vincent

ULTIME MILAN NEWS

Il secondo figlio di Ibrahimovic esordisce con il Milan Primavera: ecco com’è andato il debutto di Vincent

Vincent Ibrahimovic, figlio di Zlatan
Vincent Ibrahimovic, il figlio di Zlatan debutta con il Milan Primavera di mister Renna: 60 minuti da titolare contro il Monza
Redazione PM

La dinastia Ibrahimovic scrive un nuovo capitolo in casa Milan. Sabato 2 maggio, contro il Monza, Vincent Ibrahimovic ha fatto il suo esordio con la Primavera, disputando un’ora di gioco da titolare e lasciando indicazioni interessanti.

Il figlio di Zlatan Ibrahimovic continua così il proprio percorso nel settore giovanile rossonero, attirando inevitabilmente l’attenzione per il cognome che porta, ma anche per le qualità mostrate in campo.

LEGGI ANCHE

La sua partita contro il Monza

—  

Schierato dal tecnico Giovanni Renna nel ruolo di mediano, Vincent ha agito da fulcro del centrocampo. Ha toccato molti palloni, cercando di dare ritmo alla manovra e alternando giocate semplici a qualche verticalizzazione interessante.

La sua prestazione è stata ordinata: buona gestione del possesso, attenzione nella fase di filtro e capacità di leggere le situazioni di gioco. Dopo 60 minuti è stato sostituito da Petrone, chiudendo un debutto positivo per personalità e applicazione.

Chi è Vincent Ibrahimovic

—  

Classe 2008, Vincent è un centrocampista che interpreta il ruolo di play davanti alla difesa, in una posizione molto diversa rispetto a quella del padre. Abbina qualità tecnica e sostanza, con una visione di gioco che gli permette di costruire l’azione in modo razionale e rapido nelle transizioni.

Il suo nome era già finito sotto i riflettori per un gol alla Juventus nel 2023 e uno al Venezia nel 2024 con l’Under 16 rossonera, sotto gli occhi di papà Zlatan. Ora arriva il primo passo con la Primavera: un debutto che non fa altro che confermare la sua crescita.

Leggi anche
Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di...
Milan, Comotto vince il premio di “Miglior Under 17”: i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA